Baroni | «Quando siamo partiti ci davano tutti già retrocessi | invece questo gruppo non molla mai»

(Di domenica 28 maggio 2023) Durante l’ultimo minuto di Monza-Lecce, nell’istante in cui Colombo ha trasformato il rigore della squadra pugliese salvando matematicamente i giallorossi, l’allenatoresi è inginocchiato al cielo. Questi tre punti sono i più importanti della stagione dei leccesi, che la prossima stagione resteranno in Serie A.ha raccontato le sue emozioni ai microfoni: «E’ stato un sentimento forte perché ho perso mio padre a maggio. Lui è la persona più importante della mia vita, è sempre stato al mio fianco, anche ora avrei voluto guardarlo un’altra volta. Ho pensato a lui, alla squadra, a Trinchera, ai tifosi, alla società. Questi ragazzi sono stati straordinari sottoi punti di vista.gli addetti ai lavori cigià ...

... che in fase propositiva,non riesce mai ad incidere. (19' st Hjulmand 6,5 : il suo ingresso rende il Lecce più lucido e incisivo. Si conferma elemento imprescindibile per la squadra di... il tecnico dei pugliesi, Marco, ha parlato così a Dazn : 'La mia esultanza in ginocchio È ...siamo partiti ci davano già per retrocessi. Il gruppo ci ha dato stimoli. Siamo stati bravi ......una punizione dal limite di Caprari esce di poco a lato. Al 27', sul versante opposto, ... Allenatore:6.5. Arbitro : Doveri di Roma Reti : nel st 45'st+11 Colombo (rig) Ammoniti : nel st ...

Baroni, 'Lecce salvo, è la squadra più giovane di A' - Puglia Agenzia ANSA

"Quando Colombo si è recato sul dischetto, ho guardato Romagnoli e gli ho detto che avrebbe sicuramente fatto gol". (ANSA) ..."E' stato un sentimento forte, ho perso mio padre a maggio, era la persona piu' importante della mia vita. L'ho sempre avuto affianco ...