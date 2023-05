Frederic Vasseur mostra la sua solita determinazione nel commentare il Grandi Monaco. Da un lato il Team Principal difende le strategie prese in gara, mentre dall'altra ...tappa di, ...... si poteva notare in diversi settori delle tribune e delle hospitality dei team, il Granha ... E il futuro non promette bene, considerando che solo fra una settimana, a, ci sarà al ...Appuntamento tra sette giorni aper il Grandi Spagna. Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie ...

Barcellona, il premio per la vittoria della Liga gioca nel Newcastle Calciomercato.com

Il campione del mondo in carica ha preceduto sul traguardo l'Aston Martin di Fernando Alonso e l'Alpine di Esteban Ocon, sesta ed ottava le Ferrari di Leclerc e Sainz ...Cambiare tanto per non cambiare (quasi) nulla. Fermandosi a leggere la classifica generale delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, verrebbe da pensare che l'introduzione dell'enorme pacchetto di n ...