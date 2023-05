(Di domenica 28 maggio 2023) Si chiude la stagione in casa del, che con il successo per 3-0 sul Mallorca ha chiuso in bellezza il suo campionato al Camp Nou,...

... scrive il Guardian, c'è 'qualcosa di quasi'. 'Lo sta ancora facendo! Non è cambiato! 28%... Mourinho è l'anti, l'anti Guardiola. Se agli hanno preferito Guardiola, ...King e reinterpretata dal Boss nel suo ultimo album "Only the strong survive", il... a giudicare dagli oltre 117.000 spettatori letteralmente stregati al debutto europeo a, ...... i meme virali, dal Casio al barattolo di marmellata La rete continua a rendere virale la soap opera tra la pop star colombiana e l'ex calciatore del. In queste ore i social network sono ...

Barcellona, commovente l'addio a Busquets e Jordi Alba Calciomercato.com

Dopo cinque stagioni sul palcoscenico della massima serie giapponese, l'ex Barcellona saluta commosso il Vissel Kobe.Dopo più di undici anni Jordi Alba lascerà il Camp Nou. La decisione del terzino è arrivata questa mattina, sui propri canali ufficiali. Il calciatore spagnolo ha deciso di risolvere il suo contratto, ...