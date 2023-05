Barca si ribalta sul Lago Maggiore | un morto e dispersi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 28 maggio 2023) VARESE (ITALPRESS) – Incidente sul, dove si è registrato ilmento di una house-boat. Una persona è morta ed altre tre sono disperse. L’incidente è avvenuto verso le 19 per il maltempo, un violento temporale, all’altezza di Lisanza sultra Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara). A bordo dellauna ventina di persone, una comitiva di stranieri che festeggiava. Sul posto stanno operando i sommozzatori dei vigili del fuoco, che sono al lavoro insieme all’equipaggio di un elicottero. Laha “scuffiato” per poi capovolgersi e inabissarsi. Gli occupanti sono finiti in acqua, una ventina dei quali soccorsi. Diversi di loro sono stati accompagnati negli ospedali della zona.foto ufficio stampa Vigili del ...