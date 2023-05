Barca si ribalta sul Lago Maggiore | un morto e 3 dispersi | Tratte in salvo almeno 20 persone

Laha 'scuffiato' per poi capovolgersi e inabissarsi. Gli occupanti sono finiti in acqua, una ventina dei quali soccorsi da imbarcazioni o arrivati a nuoto a riva.Laha 'scuffiato' per poi capovolgersi e inabissarsi. Gli occupanti sono finiti in acqua, una ventina dei quali soccorsi da imbarcazioni o arrivati a nuoto a riva.L'area del lago Maggiore dove si è ribaltata laa vela Laa vela, una house boat, era stata noleggiata nel pomeriggio. Delle persone a bordo, due farebbero parte dell'equipaggio . A ...

Barca si ribalta sul Lago Maggiore: un morto e quattro dispersi | Tratte in salvo almeno 20 persone TGCOM

Dramma al largo delle coste di Lisanza, sul Lago Maggiore. Una persona è morta dopo che una barca si è ribaltata: 19 le persone tratte in salvo.Una persona è morta e tre risultano ancora disperse nell’incidente verificatosi questa sera, 28m maggio 2023, sul lago Maggiore, dove a causa di un violento temporale una barca con ...