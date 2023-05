Barca a vela si ribalta sul Lago Maggiore | un morto e tre dispersi

Paura al Lago Maggiore . Unasi è ribaltata nella serata di oggi, domenica 28 maggio, durante un giro turistico. Il motivo Una tromba d'aria si è abbattuta sulle acque del lago , di fronte a Lisanza, nel comune di ...Un nubifragio, attorno all'ora di cena, si è abbattuto sulla zona del Lago Maggiore: unasi è ribaltata a Lisanza. Si cercano dispersi È ancora in corso il salvataggio degli occupanti di un'imbarcazione che si è ribaltata verso le 19.30 nelle acque antistanti Lisanza. Sul ...Il più grave è accaduto nelle acque del lago Maggiore davanti a Lisanza , frazione di Sesto Calende : secondo le prime ricostruzioni unaha scuffiato con più di venti persone a bordo. ...

Barca a vela si ribalta nel Lago Maggiore: 20 tratti in salvo, almeno 4 dispersi TGCOM

Una barca a vela si è ribaltata nel Lago Maggiore, davanti alle coste di Lisanza (Varese). L'allarme è scattato domenica intorno alle 19:30. Circa 20 persone sono state tratte in salvo dai soccorritor ...I soccorsi sono arrivati in forze e in codice rosso nella zona di Sesto Calende per un ribaltamento in acqua che avrebbe coinvolto diverse persone ...