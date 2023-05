Barca a vela si ribalta sul Lago Maggiore | 20 tratti in salvo | almeno 4 dispersi

Un corpo recuperato, tre persone disperse e 21 persone tratte in salvo. Unadi 16 metri che stava navigando nel Lago Maggiore si è ribaltata a Lisanza, una frazione di Sesto Calende (Varese). Le persone a bordo erano tutte turisti. L'incidente è avvenuto a causa ...commenta Unasi è ribaltata sul Lago Maggiore , davanti alle coste di Lisanza (Varese), a causa del maltempo. L'allarme è scattato domenica intorno alle 19:30. Circa 20 persone sono state tratte in ...Il maltempo del pomeriggio ha provocato un gravissimo incidente sul lago Maggiore. Unadi 16 metri noleggiata da turisti con 25 persone a bordo si è ribaltata a causa di una tromba d'aria a Lisanza una frazione di Sesto Calende in provincia di Varese. Alcune delle persone ...

I vigili del fuoco della provincia di Varese sono impegnati in queste ore nelle acque del lago Maggiore antistanti il Comune di Lisanza (VA).