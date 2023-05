Ballottaggio in Turchia | Erdogan ha vinto

(Di domenica 28 maggio 2023) Distanziato lo sfidante Kilicdaroglu, il presidente uscente resterà in carica fino al 2028. Festa in strada

...newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Erdogan resterà alla guida dellafino al 2028. Così hanno scelto i cittadini turchi, oggi chiamati a votare per iltra l'...2023 - 05 - 28 17:21:48 Erdogan in vantaggio, con il 58% dei consensi Secondo i primi risultati delindiffusi da Haberturk, il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan è in ...ANKARA. Recep Tayyip Erdogan marcia spedito verso la conferma a presidente della. Come riportano i media ufficiali, infatti, con lo spoglio deloltre il 97%, il presidente in carica mantiene un margine rassicurante sul suo sfidante, Kemal Kilicdaroglu, che ...

Erdogan è in vantaggio al ballottaggio in Turchia Il Post

Il presidente uscente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha vinto le elezioni presidenziali con il 52,1 per cento delle preferenze al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu, che si è fer ...Ha rivinto Erdogan. Le elezioni presidenziali in Turchia hanno ridato la presidenza a chi ce l’aveva: con il 52,1% delle preferenze, al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu che ...