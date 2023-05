Ballottaggi per le amministrative | via al voto | le sfide tra destra e sinistra

Leggi su iltempo

(Di domenica 28 maggio 2023) Sono aperti dalle 7 i seggi nei 41 comuni che al primo turno del 14 e 15 maggio sono andati aiper l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Tra questi ci sono anche 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi. I seggi per le elezionirimarranno aperti fino alle 23 di oggi per poi riaprire domani dalle 7 alle 15. I cittadini coinvolti sono complessivamente 1 milione 340mila 688. Inoltre si sono aperti stamattina alle 7 i seggi nei 128 comuni siciliani e nei 39 sardi dove si vota per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Resteranno aperti oggi fino alle 23 per poi riaprire domani mattina dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Tra i 128 comuni siciliani, quattro sono capoluoghi di provincia: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. In 113 seggi, quelli ...