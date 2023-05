Ballottaggi in Toscana | a Pisa votanti in crescita In netto calo a Campi Bisenzio

(Di domenica 28 maggio 2023) Affluenza in forterispetto al primo turno, anche in, ad eccezione di, nei comuni chiamati al voto oggi per ilo dei candidati sindaco. Si sono recati alle urne il 12,66% degli aventi diritto contro il 14,10 del 14 maggio scorso. Soloregistra una: il 15,5% contro il 14,44 di due domeniche fa

I seggi sono aperti dalle 7 per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna. Le urne rimarranno aperte fino alle 23 e riapriranno lunedì, dalle 7 ...