Ballottaggi e Sicilia | per centrodestra e Pd-5S doppio test elettorale Occhi puntati su Ancona | Vicenza e la Toscana

Pd in salute, ottimismo per" Comunali 2023: al centrodestra Sondrio, Treviso, Imperia e Latina. Al centrosinistra Brescia e Teramo Tra i 128 comuni siciliani, quattro sono capoluoghi di ...I seggi sono aperti dalle 7 per iin 41 Comuni, e per il primo turno della comunali ine Sardegna. Le urne rimarranno aperte fino alle 23 e riapriranno lunedì, dalle 7 alle 15. Gli elettori coinvolti ...Il centrodestra, dopo la sconfitta a Brescia al primo turno, non ha replicato iniziative unitarie in vista dei. Ma si è ritrovato in, a Catania, per tirare la volata a Enrico ...

Elezioni comunali, quando e dove si vota per i ballottaggi e il primo turno in Sicilia e Sardegna la Repubblica

(Adnkronos) – Elezioni comunali 2023, si sono aperti dalle 7 i seggi nei 41 comuni che al primo turno del 14 e 15 maggio sono andati ai ballottaggi per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consigli ...Seggi aperti dalle 7 per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno delle elezioni comunali in Sicilia e Sardegna. Le urne rimarranno aperte fino alle 23 e riapriranno lunedì, dalle 7 alle 15. G ...