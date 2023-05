Ballottaggi | affluenza ancora in calo rispetto al primo turno | alle 12 ha votato il 12%

Leggi su open.online

(Di domenica 28 maggio 2023) Mentre è in corso il voto per iin 7 capoluoghi e 34 comuni, risultainl’. Secondo il sito del ministero dell’Interno,ore 12 hail 12,03% degli aventi diritto, un dato inferiore al 13,86% registrato aldi due settimane fa. I seggi sono aperti d7 per iin 41 Comuni e per ildella comunali in Sicilia e Sardegna. Le urne rimarranno aperte fino23 e riapriranno anche domani – lunedì 29 maggio – d15. Gli elettori coinvolti complessivamente neisono 1.340.688. Si voterà uno dei due candidati in 7 capoluoghi: ...