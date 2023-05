Autostrada A1 | chiusa per una notte entrata Firenze Scandicci

Per consentire lavori di pavimentazione sull'del Sole, dalle 22 di mercoledì 31 maggio alle 5 di giovedì 1° giugno , sarĂla stazione di Orvieto, in entrata in entrambe le direzioni: Roma e Firenze. In alternativa Autostrade ...Sulla A14 Bologna - Taranto, per consentire attivitĂ di ispezione delle opere d'arte, nelle tre notti di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio, con orario 22 - 6, sarĂla stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Rimini sud; in ulteriore ...... da lunedì serala complanare di Savona con l'allacciamento alla A6 Posted on 10 Febbraio ... sarĂ chiuso l'allacciamento con la A6 Torino - Savona, di competenzadei Fiori, per chi ...

Autostrada del Sole, chiusa per una notte l'entrata della stazione di ... OrvietoNews.it

To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process ...Casello dell’autostrada di Caserta chiuso dopo lo schianto. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire i lavori di ripristino dei danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 30 maggi ...