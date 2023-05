Auto a Gpl - I modelli venduti in Italia - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 28 maggio 2023) un buon momento per lea Gpl: con una crescita del 32% delle immatricolazioni nei primi quattro mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, il gas di petrolio liquefatto si conferma come una delle più interessanti soluzioni per l'mobilistano, tanto da aver raggiunto il 9% della quota di mercato (dati Unrae). Pesa la crescita generale del settore (+26,7% le immatricolazioni nel primo quadrimestre), che registra una maggiore disponibilità di prodotto presso la rete di vendita e un passo avanti nello smaltimento degli ordini arretrati, ma anche la forte flessione delle vendite dia metano (-83,4% nello stesso periodo), su cui ha inciso molto l'incertezza del prezzo al distributore. Senza dimenticare un'offerta in diminuzione per lea gasolio, di cui si riduce la ...