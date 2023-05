Atletica | pesante offesa per Marcell Jacobs Insulto a sfondo sessuale | “Tuo figlio è adottato?”

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Oggi a Rabat sarebbe dovuta andare in scena l’attesissima sfida nei 100 metri di Diamond League ditra il campione olimpicoe l’americano Fred Kerley. L’italiano tuttavia ha dato forfait qualche giorno fa per un problema alla schiena ed è volato poi a Monaco di Baviera per farsi visitare da un luminare dell’ortopedia. L’attesissima sfida contro lo statunitense sembra proprio stregata. Sulla carta potrebbe avvenire al Golden Gala di Firenze di venerdì 2 giugno, ma chiaramente la presenza dell’azzurro appare in dubbio: difficile che possa prendersi dei rischi che possano compromettere l’intera stagione all’aperto. Le presenze sporadiche disul circuito hanno provocato, da mesi, le frecciatine dei colleghi d’Oltreoceano. Lo stesso Kerley non è mai stato tenero nei confronti dell’olimpionico, ...