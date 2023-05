Atletica | Jacobs dà forfait alla Diamond League e Verburg lo insulta | «Si tira talmente fuori che suo figlio probabilmente è stato adottato»

Leggi su open.online

(Di domenica 28 maggio 2023) È saltato l’esordio di stagione per Marcel, il vincitore dell’oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il velocista azzurro era atteso per oggia Rabat, in Marocco, dove avrebbe dovuto sfidare il velocista statunitense Fred Kerley, che attualmente detiene il titolo di campione del mondo dei 100 metri conquia Eugene nel 2022. Ildi, come spiegato dallo staff dell’atleta, è dovuto a una sciatalgia, per la quale ha effettuato diverse cure a Monaco, sotto il controllo del professor Mueller-Wolfarth. «La sfida è solo rimandata», aveva dichiarato, che negli ultimi mesi è spessobersaglio delle frecciatine dell’atleta statunitense che ha ...