Atletica in tv oggi | Diamond League Rabat 2023 | orari 28 maggio | programma | streaming | italiani in gara

(Di domenica 28 maggio 2023) Quest’va in scena ail meeting internazionale Mohammed VI valevole come seconda tappa stagionale delladileggera. La capitale del Marocco si appresta ad accogliere tante stelle internazionali della disciplina, con l’Italia che verrà rappresentata da quattro atleti in attesa del Golden Gala di Firenze previsto il 2 giugno. LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 19.35 In assenza del Campione Olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs per un leggero blocco lombo-sacrale, il Bel Paese potrà comunque contare su una medagliata mondiale come Elena Vallorti. Il bronzo iridato di Eugene 2022 sarà infatti una delle protagoniste della ...