Atletica | Diamond League Rabat | Kerley trionfa nei 100 maschili | personale per Ludovica Cavalli

(Di domenica 28 maggio 2023) Aè andata in scena la seconda tappa stagionale della2023 dileggera. Serata da dimenticare per Elena Vallortigara, che all’esordio stagionale supera 1.81 al secondo tentativo ma commette tre errori a 1.87. Are è stata l’ucraina Yaroslava Mahuchikh con 2.01 (primato stagionale nell’alto) davanti alla connazionale Iryna Geraschenko con 1.91, terze la serba Angelina Topic e la kazaka Nadezhda Dubovitskaya con 1.87. Negli 800 metril’azzurro Catalin Tecuceanu ha chiuso in sesta posizione con il tempo di 1’46?76, gara vinta dal kenyano Waniyonyi in 1’44?36 davanti a Kinyamal, secondo in 1’44?73, e al francese Robert, terzo in 1’45?04.è ottava nei 1500 femminili con il record ...

Il velocista azzurro era atteso per oggi allaLeague a Rabat, in Marocco, dove avrebbe dovuto sfidare il velocista statunitense Fred Kerley, che attualmente detiene il titolo di campione del ...I continui problemi fisici stanno costringendo Marcell Jacobs a saltare numerose gare. La medaglia d'oro olimpica ha dato forfait allaLeague a Rabat, a causa di un problema alla schiena ed è volato a Monaco di Baviera per una visita di controllo con un luminare dell'ortopedia. L'azzurro rischia di saltare anche il Golden ...Tutto pronto per laLeague di Rabat 2023 dileggera : ecco le informazioni per seguire tutte le gare della seconda tappa del circuito mondiale. Dopo il forfeit di Marcell Jacobs a causa di una lieve ...

LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2023 in DIRETTA: super sfida Kerley-Omanyala, tanti italiani in gara OA Sport

Il campione del mondo, e argento olimpico a Tokyo, dei 100 metri, l'americano Fred Kerley, ha vinto la gara dei 100 metri della seconda tappa della Wanda Diamond League, il 'Meeting International Moha ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53: Sec ondo posto per l'etiope Wale con 8'05!15, terzo posto per il kenyano Kibiwot con 8'05"51. Ottimo sesto Osama Zoghlami con 8'14"58 21.52: progressio ...