Atletica | Diamond League | Osama Zoghlami firma il minimo per i Mondiali! Cavalli al personale | Vallortigara delude

(Di domenica 28 maggio 2023) Quattro italiani hanno gareggiato a Rabat (Marocco) in occasione della seconda tappa della2023, il massimo circuito internazionale dileggera. Ludovicaha debuttato in questa kermesse e ha ben figurato sui 1500 metri: la genovese viaggia nel gruppetto delle inseguitrici alle spalle dell’etiope Gudaf Tsegay (3:54.03 per la miglior prestazione mondiale stagionale) e chiude all’ottavo posto, siglando un buon 4:04.82, migliorando di quasi un secondo ildello scorso anno (4:05.79). L’azzurra tornerà in gara venerdì al Golden Gala al cospetto della campionessa olimpica e mondiale Faith Kipyegon e della scozzese Laura Muir.ha ottenuto ilper i Mondiali di Budapest. Il nostro portacolori si è ...

A Rabat è andata in scena la seconda tappa stagionale dellaLeague 2023 dileggera. Serata da dimenticare per Elena Vallortigara, che all'esordio stagionale supera 1.81 al secondo tentativo ma commette tre errori a 1.87. A trionfare è stata ...Il velocista azzurro era atteso per oggi allaLeague a Rabat, in Marocco, dove avrebbe dovuto sfidare il velocista statunitense Fred Kerley, che attualmente detiene il titolo di campione del ...I continui problemi fisici stanno costringendo Marcell Jacobs a saltare numerose gare. La medaglia d'oro olimpica ha dato forfait allaLeague a Rabat, a causa di un problema alla schiena ed è volato a Monaco di Baviera per una visita di controllo con un luminare dell'ortopedia. L'azzurro rischia di saltare anche il Golden ...

LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2023 in DIRETTA: super sfida Kerley-Omanyala, tanti italiani in gara OA Sport

A Rabat (Marocco) è andata in scena la seconda tappa della Diamond League 2023, il massimo circuito internazionale di atletica leggera. RISULTATI DIAMOND LEAGUE A RABAT 100 METRI (MASCHILE) - Era la g ...A Rabat, nella seconda tappa della Diamond League di atletica, lo stadio è tutto per il 'local hero' Soufiane El Bakkali, oro olimpico e mondiale dei 3000 siepi, capace di un crono che al mondo mancav ...