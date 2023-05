Atletica | al Meeting di Los Angeles record Crouser nel Peso

Oltre al record mondiale, ilha offerto altre sei migliori prestazioni mondiali stagionali, una nelle gare maschili con il 3:31. 47 del kenoano Timothy Cheruiyot nei 1500 metri davanti al ......20 Ginnastica Artistica Final Six Serie A (diretta) da Napoli Telecronaca: Enrico Cattaneo, Andrea Massaro, Ilaria Colombo ore 18:45Leggeradi Castiglione (differita del 27/5) da ...Asta e 800 metri si prendono la copertina del Grifonedi Grosseto . In pedana, Roberta Bruni si prepara al Golden Gala Pietro Mennea di venerdì prossimo con il 4,50 dello stadio Zecchini: la saltatrice azzurra, che sta cominciando a testare aste ...

Meeting di Grosseto 2023: streaming, iscritti, preview Queen Atletica

termine dei sei tetrathlon proposti, il successo è andato al femminile a Anna Gasperetti (Atletica Valli di Non e Sole, 2961 punti tra 60hs, peso, lungo e 600), Anja Guadagnini (Us Dolomitica, 2027 pu ...Quest'oggi va in scena a Rabat il meeting internazionale Mohammed VI valevole come seconda tappa stagionale della Diamond League di atletica leggera 2023. La capitale del Marocco si appresta ad accogl ...