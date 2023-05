Atalanta | pagato l’avvio choc | ora il traguardo Europa League

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 maggio 2023) Se l’Inter è pazza per definizione, cosa si può dire di un‘che prende due gol in tre minuti, mai successo con Gasperini e, a memoria, chissà quando indietro nel tempo? Unoche avrebbe tagliato le gambe a chiunque. Almeno la Dea ha avuto il merito di reagire, di riprendersi e rimettere in gioco il risultato prima dell’intervallo, anche se poi le speranze sono precipitate al terzo gol. Poco prima, l’ingresso di Lookman, di Muriel: chiaro che togliendo due lavoratori del centrocampo come Pasalic e più ancora Ederson la squadra si è sbilanciata e invece di pareggiare ha subito. Salvo poi provare a crederci ancora, dopo la rete-siluro di Muriel. Come spiegare un avvio così sconcertante? Non c’è stato nemmeno il tempo di riflettere: prima azione, in sette-otto a pressare nella trequarti interista, parte il contropiede e Lukaku si trova a tu per ...