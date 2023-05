Atalanta | Gasperini conferma il probabile addio | due squadre alla finestra

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 28 maggio 2023) E’ destinato ad interrompersi al termine della stagione il matrimonio tra Gian Pieroe l’. La squadra nerazzurra è reduce dsconfitta sul campo dell’Inter e la delusione per la mancata qualificazioneprossima Champions League è fortissima. Il rendimento della squadra è stato comunque di altissimo livello, l’continua arsi una delle sorprese più belle.è stato il protagonosta principale dei successi dell’ed è uno dei migliori in circolazione. L’è molto, cometo dirattamente dall’allenatore. “Non voglio usare termini impropri ma centrare il traguardo dell’Europa League sarebbe molto importante per noi. Persino io non ...