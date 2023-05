Ascolti tv | ' Il Volo - Tutti per Uno' vince la serata

(Di domenica 28 maggio 2023) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - 'Ilper Uno' in onda su Canale 5 si è aggiudicato glidi ieri sera con 3.128.000 telespettatori e il 23,6% di share. Su Rai1 l'ultima puntata de 'I Migliori Anni dell'Estate' ha totalizzato 2.864.000 telespettatori e il 19,7%. RaI3 ha ottenuto invece il terzo posto con 'Le ragazze', visto da 951.000 telespettatori pari al 6,4% di share. Appena fuori dal podio il film d'animazione 'Shrek 2', trasmesso da Italia 1, che ha raccolto il 5,7% con 932.000 telespettatori, seguito da Rai2 che con 'F.B.I.' ha ottenuto 912.000 telespettatori e il 5,4% e, a seguire, 'F.B.I. International' con 817.000 telespettatori e il 5,1% di share. Su Retequattro il film 'Altrimenti ci arrabbiamo!' ha registrato 715.000 telespettatori e il 4,6%, mentre 'Eden – Un pianeta da salvare' su La7 ne ha conquistati ...

Ascolti tv, sabato 27 maggio 2023: I Migliori Anni dell’Estate (19,7%), Volo: tutti per uno (23,6%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

