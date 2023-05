Ascolti Tv | “Il Volo – Tutti per Uno” | i motivi per cui lo show ha vinto la serata

'I Migliori Anni dell'Estate' al secondo posto, al terzo 'Le ragazze' Fotogramma ' IlTutti per Uno ' in onda su Canale 5 s i è aggiudicato glidi ieri sera con 3.128.000 telespettatori e il 23,6% di share. Su Rai1 l'ultima puntata de ' I Migliori Anni dell'Estate ' ha ...Tv sabato 27 maggio 2023, in prima serata su Rai1 l'ultima puntata de I Migliori Anni dell'... Su Canale5 la prima puntata de IlTutti per Uno, dalle 21:37 alle 00:48, è stata seguita da una ...'Il- Tutti per Uno' in onda su Canale 5 si è aggiudicato glidi ieri sera con 3.128.000 telespettatori e il 23,6% di share. Su Rai1 l'ultima puntata de 'I Migliori Anni dell'Estate' ha ...

Ascolti tv, sabato 27 maggio 2023: I Migliori Anni dell’Estate (19,7%), Volo: tutti per uno (23,6%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Il Volo conquista l'Arena di Verona in una serata evento che vince anche la gara degli ascolti Tv. Sono 3,1 mln i telespettatori che hanno scelto lo show ...