Ascolti tv ieri | chi ha vinto tra Il Volo e I Migliori Anni di Carlo Conti

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 28 maggio 2023) Glitv di, sabato 27 maggio 2023, riferiscono il trionfo de Il- Tutti per Uno su Canale 5. Il concerto è stato seguito da un netto di 3.128.000 spettatori, 23.6% di share. Contro il grande successo di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, non c'è stato niente da fare per Idell'Estate su Rai1: l'ultima puntata del varietà condotto daè stata vista da 2.864.000 spettatori, 19.6% di share. La nona edizione del programma ha chiuso con una media di 3.290.000 spettatori, 20.9% di share. Di seguito glitv didegli altri canali: Italia 1 film Shrek II 932.000, 5.6% Rai2 FBI 912.000, 5.4% e 817.000, 5% Rai3 Le Ragazze 951.000, 6.3% Rete 4 film …Altrimenti ci ...