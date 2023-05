Arrivo ai Fori Imperiali del Giro d' Italia | turisti e appassionati in attesa VIDEO

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - Aperitivi sotto a un sole che spacca le pietre,sorridenti econ gli occhi puntati sugli orologi: mancano circa 90 minuti, il tempo di una partita di calcio, alla conclusione deld'in via dei, al centro della Capitale. Decine di migliaia gli spettatori e oltre 1000 gli agenti delle forze dell'ordine presenti in strada. Impossibile arrivare in auto: divieti di sosta e chiusure ad ampio raggio. Le persone si muovo a piedi arrivando da via del Corso o scendendo da Lungotevere, all'altezza dell'Isola Tiberina. Il circuito di 13,6 chilometri dall'Eur a via dei- dove avverrà la premiazione - si sviluppa interamente sulle vie cittadine, tra asfalto e sampietrini. Nel centro storico, il ...

Il quartiere EUR ospita la partenza dell'ultima tappa romana del Giro.aiImperiali. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prima di dare il via alla tappa: " Sara' memorabile, abbiamo far voluto conoscere Ostia e il mare e poi il circuito fra San Pietro, ...... via dei Fornari, via deiImperiali. Nella giornata di oggi, invece, le chiusure sono state ... nonostante tutto, stanno raggiungendo il centro storico per godersi l'della gara.La 21/a e ultima tappa - da Roma a Roma di 126 km - ha preso il via dall'Eur direzione Ostia, per poi tornare a Roma e compiere 16 volte il circuito nel centro cittadino conaiImperiali. Ritmo molto blando in questi primi chilometri. Per ora nessun corridore ha cercato di andare in fuga, i corridori della Jumbo Visma, la squadra del leader Roglic indossano ...

Il quartiere EUR ospita la partenza dell'ultima tappa romana del Giro. Arrivo ai Fori Imperiali. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prima di ...Una piccola grande pagina dis toria del Giro d'Italia è stata scritta questo pomeriggio a Roma: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ai Fori Imperiali per assistere all'arrivo d ...