Arrivo ai Fori Imperiali del Giro d' Italia | turisti e appassionati in attesa VIDEO

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - Aperitivi sotto a un sole che spacca le pietre,sorridenti econ gli occhi puntati sugli orologi: mancano circa 90 minuti, il tempo di una partita di calcio, alla conclusione deld'in via dei, al centro della Capitale. Decine di migliaia gli spettatori e oltre 1000 gli agenti delle forze dell'ordine presenti in strada. Impossibile arrivare in auto: divieti di sosta e chiusure ad ampio raggio. Le persone si muovo a piedi arrivando da via del Corso o scendendo da Lungotevere, all'altezza dell'Isola Tiberina. Il circuito di 13,6 chilometri dall'Eur a via dei- dove avverrà la premiazione - si sviluppa interamente sulle vie cittadine, tra asfalto e sampietrini. Nel centro storico, il ...

...ore 21.00 - verrà protetto con una speciale copertura che verrà montata in tempo prima dell'... chiusa totalmente via deiImperiali con una serie di ulteriori chiusure a Caracalla, Porta ...Rogli è scatenato e all'della ventesima e decisiva tappa infliggerà 40 secondi di distacco a ... Rogli si gode il meritato trionfo nella passerella conclusiva di Roma aiimperiali e riceve ...Ecco cosa devi fare per evitare questo problema durante la stagione in. I moscerini della ... Quindi, praticare dei piccolisulla pellicola per consentire l'ingresso dei moscerini. Questi ...

Arrivo ai Fori Imperiali del Giro d'Italia, turisti e appassionati in attesa ... AGI - Agenzia Italia

In vista della parata per la Festa della Repubblica del 2 giugno, cambia la viabilità in alcune zone del centro storico. Come da tradizione, donne e uomini delle forze armate e ...1,7 milioni di telespettatori in media, Tre Cime tappa regina anche in tv. Boom di visualizzazioni su RaiPlay ...