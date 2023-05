“Arrivano le zanzare” | l' incubo che fa tremare l' Emilia Romagna | ecco perché

(Di domenica 28 maggio 2023) Dopo il pericolo tetano, c'è anche quello rappresentato dallea preoccupare l'e in particolare le aree del Delta del Po. Queste zone già in passato sono state centro di incubazione dei microrganismi a cui letigri fanno da vettori per infezioni tropicali. Dopo l'alluvione che ha messo in ginocchio le zone settentrionali dellac'è il rischio che le acque reflue attualmente stagnanti creino un ambiente favorevole al deposito delle larve. “Per il momento non c'è una proliferazione degli insetti - ha fatto sapere la Ausla Il Messaggero - ma come ogni anno a breve valuteremo il piano di prevenzione da attuare. Siamo pronti a rafforzarlo”. Tra giugno e luglio è prevista una grande opera di disinfestazione, nel frattempo è partita la ...

'Abbiamo paura - afferma Ersilia - che con il caldo e le, che qui non mancano mai, possano ... A un certo punto l'annuncio: 'Ce ne sono 200 di vaccini', poi però nealtri. Ieri anche ...... è il possibile aumento del numero delle, che oltre a essere una seccatura trasmettono ...gli risponde che la Ausl Romagna ha già indicato l'antitetanica come rimedio per i pericoli che...L'estate e lea braccetto. Tuttavia, i prodotti chimici non sono la soluzione giusta. Nemmeno a lungo termine. L'arrivo del periodo estivo porta con sé, come ogni anno, aspettative, speranze, ...

Alluvione, "arrivano le zanzare": l'incubo che fa tremare l'Emilia Romagna Liberoquotidiano.it

Come se non bastasse quanto sta succedendo, ora arrivano, per utilizzare le parole del Comune, "numerosi focolai di sviluppo larvale di zanzare". Per farvi fronte, l’amministrazione comunale ed Azimut ...È di nuovo quella stagione lì, quella in cui stare all'aperto nelle ore meno calde della giornata è piacevole se non fosse per il fastidio delle zanzare. Che, abbiamo appreso anche grazie all'esperien ...