Arisa a Domenica In | “Mara vorrei chiarire un’incomprensione che c’è stata per via di un’intervista che ho fatto con Peter Gomez” Venier | “Cosa è successo?” La cantante spiega

(Di domenica 28 maggio 2023)ospite aIn canta, e poi, a fine esibizione quando è ancora in piedi per un successivo medley, fa una breve chiacchierata con. È proprio laa farsi subito avanti: “Permettimi… C’èuna sorta di misunderstanding (malinteso, ndr) per via di una intervista che ho rilasciato a“.commenta: “Che è un bravissimo giornalista,?“. E laallora ribatte: “Certo che lo è, ma non mi aspettavo quel tipo di domande…”.si riferisce all’intervista andata in onda venerdì 26 maggio sul Nove a La Confessione e che èlargamente commentata sui social, tanto ...

Sui diritti Lgbt ha paura, serve più dialogo'In con Mara Venier, anticipazioni puntata di oggi: il ricordo di Little Tony, ospitie Dargen D'Amico 'Che esempio per i giovanissimi' '...... aprirà la puntata diIn. A seguire, il ricordo di Little Tony a dieci anni dalla ... Spazio alla musica con, che canterà il nuovo singolo 'Non vado via', uscito lo scorso 5 maggio, mentre ...e Dargen D'Amico presenteranno i loro nuovi brani estivi. Aggiornamenti sulla situazione nelle zone colpite dall'alluvione ROMA -28 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai ...

Arisa a Domenica In con il nuovo singolo “Non vado via”, chi è la cantante Età, carriera, il pensiero del sui ilmessaggero.it

Cristiana Ciacci, figlia del compianto cantante Little Tony, sarà ospite questo pomeriggio alla trasmissione Domenica In, condotta su Rai 1 da Mara Venier per ricordare il padre ...Arisa ha un fidanzato "Se continuo così rimarrò zittella a vita". Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...