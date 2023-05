Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro si sono rivisti | la foto insieme e il messaggio dell’ex Vippona

(Di domenica 28 maggio 2023)giorni di incontri post GF Vip, questi, perDal, che dopo Antonino Spinalbese ha ritrovato anche. Si tratta di incontri che potrebbero far storcere il naso alla sua compagna Oriana Marzoli, dal momento che con entrambi gli ex Vipponi non ha avuto dei buoni rapporti.Dal... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

a Edoardo Donnamaria: 'Voglio fare una cosa con te che non ho mai fatto'. La sorpresa e la grande delusione Immediato il tuffo in mare per recuperare il diamante Immediato il ...Sono giorni di incontri post GF Vip , questi, per Daniele Dal Moro , che dopo Antonino Spinalbese ha ritrovato anche. Si tratta di incontri che potrebbero far storcere il naso alla sua compagna Oriana Marzoli , dal momento che con entrambi gli ex Vipponi non ha avuto dei buoni rapporti. ...si venderebbe per una borsa': duro scontro con l'ex, c'entra Micol Incorvaia. Cos'è accaduto Edoardo Donnamaria, hater scatenati: 'Stai ancora consolo per hype'. E ...

Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria: «Voglio fare una cosa con te che non ho mai fatto». La sorpresa e l leggo.it

Una proposta di matrimonio sull'Oceano: doveva essere una scena romantica e invece è andato tutto storto. E' successo in Florida, il protagonista è stato Scott Clyne, di ...Antonella Fiordalisi e Edoardo Donnamaria tornano a incuriosire i fan con i loro momenti di vita quotidiana. Ieri sera, infatti, l'ex gieffino ha deciso di realizzare una sorpresa per la ...