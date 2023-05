Anticipazioni La Promessa | Jana salva Manuel

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 28 maggio 2023) La prima puntata de «La», la nuova soap opera che prenderà il via il prossimo 29 maggio 2023 su Canale 5 alle 14:45, sarà caratterizzata da untaggio. La giovane domesticaExposito salverà la vita al marchesinode Luján e così conquisterà la fiducia del marchese Alonso. Laha un triste passato alle spalle La scena che darà il via alla narrazione de «La», ci darà modo di conoscere: una bambina di cinque anni conosciuta da tutti con il nome di Mariana. La bambina sarà in fuga con sua madre Dolores ed il fratellino da un gruppo di uomini armati. Questi uomini però riusciranno ad uccidere la donna, a quel puntofuggirà con il fratellino in braccio, ...