Annalisa si sposa con Francesco Muglia | la conferma | ‘Sì | ci sarà il matrimonio Ci amiamo’

(Di domenica 28 maggio 2023) La sua hit Mon Amour ha fatto e sta facendo ballare e cantare chiunque! Ma non solo, di recente la cantanteScarrone – ai più nota come– è finita al centro dell’attenzione mediatica per ilche la vedrebbe convolare a nozze con. In merito ci sono tuttavia stati dei dubbi. Cosaaccaduto?si? Chi è il futuro maritoIldiA suscitare un certo clamore, le pubblicazioni esposte al Comune di Savona che la vedevano convolare a nozze con. Dopo poche ore dalle pubblicazioni, ecco che sono iniziate a circolare informazioni sul conto dell’uomo ...

Non solo musica perche in queste ore è tornata a far parlare di sé in chiave personale con i rumors sul matrimonio... Bellissima e presto. Stiamo parlando della cantanteche dopo i rumors circolati nelle scorse settimane sul matrimonio che la riguarderebbe è uscita allo scoperto svelando tutto sulle nozze e anche sull'..., però, pensa anche al futuro e ha dichiarato che le piacerebbe mettere in musica anche una possibile gravidanza.Dopo i rumors arriva la conferma proprio da. Sie diventerà molto presto moglie del compagno Francesco Muglia. Tornata ai vertici del successo con diverse hit, da Mon Amour al recentissimo tormentone estivo Disco Paradise ...

Annalisa sposa l'imprenditore Francesco Muglia: «Metterei in musica anche la gravidanza» ilmattino.it

Negli ultimi mesi la cantante Annalisa ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile: i suoi ultimi look puntano su total black e dettagli sexy ...Non solo musica per Annalisa che in queste ore è tornata a far parlare di sé in chiave personale con i rumors sul ...