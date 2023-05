Annalisa e il gossip sulle nozze | l' ufficio stampa smentisce le dichiarazioni attribuite alla cantante

e le nozze, smentite alcune dichiarazioni Sul settimanale DipiùTv erano apparse alcune dichiarazioni attribuite adin merito alle sue nozze. Il giornale così riportava: In realtà, ..., però, pensa anche al futuro e ha dichiarato che le piacerebbe mettere in musica anche una possibile gravidanza.La cantante ligure conferma il matrimonio con il compagno Francesco Muglia e parla anche di come affronterebbe una ...

Annalisa e il gossip sul matrimonio con Francesco Muglia Fanpage.it

Negli ultimi giorni è impazzato il gossip sulle nozze di Annalisa, ma il suo ufficio stampa è arrivato a smentire alcune dichiarazioni erroneamente attribuite alla cantante. Ecco cosa è successo.Rosario Fiorello fa ridere l'Italia intera immaginando, nella puntata di venerdì di Viva Rai2, la lettera di dimissioni dalla Rai di Lucia Annunziata.