Andrea Giambruno | che fine ha fatto il compagno di Giorgia Meloni | Non lo vediamo più

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 28 maggio 2023) Chi è? First gentleman italianodi vista dia caccia della svolta professionale. Il prossimo ottobre sarà già un anno dall’insediamento dia capo del governo. La leader di Forza Italia durante le ultime elezioni ha avuto pochi rivali e ora tocca a lei prendere in mano le redini del Paese. Sicuramente non un compito facile viste anche le ultime nuove emergenze che si sono abbattute sul Paese. In quest’ultimo periodo la Premier deve infatti fare i conti con la catastrofe ambientale che ha colpito l’Emilia Romagna. Chehail giornalista? – Ansa Foto – Grantennistoscana.itPer la prima volta nella storia del Bel Paese il ...