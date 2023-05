Ana Garcés | chi è Jana de «La Promessa» | biografia e instagram

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 28 maggio 2023) Anaè nata il 15 giugno 2000 a Valladolid, nella comunità di Castiglia e León in Spagna, sotto il segno zodiacale dei gemelli. Il suo profiloufficiale è @anagarcesd. Anaha avuto le sue prime esperienze a teatro da giovane, e da lì ha capito che quella sarebbe stata la sua strada. Proprio per questa ragione, ha frequentato un corso di interpretazione presso l'Academia di arti sceniche di Bratislava, e successivamente ha conseguito il diploma presso la facoltà di arte drammatica della Esceuela de Arte di Valladolid. Dopo aver concluso i suoi studi artistici, Ana ha iniziato a fare alcuni provini e nel frattempo ha lavorato in un negozio di abbigliamento come commessa, fino a quando è arrivata la chiamata di un produttore televisivo che le ha offerto il suo primo ruolo da protagonista sul piccolo ...