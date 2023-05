Ammonito in Bologna-Napoli | era diffidato | salterà l’ultima gara con la Sampdoria

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 28 maggio 2023) Ildi Luciano Spalletti è attualmente di scena allo stadio Renato Dall’Ara di, dov’è in vantaggio per 0-1 sulla squadra di Thiago Motta. La sfida odierna rappresentatrasferta stagionale per gli azzurri, cui mente è già proiettata alla sfida della prossima settimana contro la. Dopo la sfida contro i blucerchiati infatti, la squadra verrà premiata nella cornice del Maradona, che assisterà all’alzata della coppa da parte del. Una brutta notizia per tutti i tifosi partenopei arriva però dal campo romagnolo, visto che un idolo di casa sarà costretto a saltarepartita stagionale. Kim fallo ammonizioneKimAlla fine ...