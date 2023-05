Amministrative | urne aperte per i ballottaggi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023)dalle 7 di questa mattina per la nuova tornata delle. Si vota per ilo nei 41 comuni italiani in cui non si è riusciti a eleggere il sindaco due settimane fa: tra questi Ancona, Brindisi, Vicenza e Pisa. Primo turno, invece, in 128 centri siciliani (tra cui Trapani, Siracusa e Catania) e 39 comuni della Sardegna. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Per votare sono necessari la tessera elettorale e un documento di identità. Alle comunali è possibile il voto disgiunto.