Amministrative | il campo largo ci prova e convoca l’Assemblea pubblica

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per una nuova Avellino protagonista in Irpinia e in Campania” è il tema delche si svolgerà venerdì 9 giugno. A promuoverla sono i rappresentanti delle forze politiche e delle associazioni (Pd, M5S, Sinistra Italiana, SiPuò, App e Controvento) che hanno dato vita al nucleo promotore della coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioniad Avellino.sarà aperta alla partecipazione di altre forze politiche, di associazioni e dei cittadini che si riconoscono nell’area progressista e in un progetto di cambiamento per la città. Lunedì 5 giugno alle 11 presso il Circolo della stampa si terrà un incontro con gli organi di informazione per presentare l’iniziativa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.