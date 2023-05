Amici 22 | Wax | “So benissimo di avere una personalità ingombrante Angelina Mango? Mi ha subito colpito perché…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 28 maggio 2023) Matteo Lucido, in arte Wax, è stato uno dei protagonisti della ventiduesima edizione didi Maria De Filippi, terminata lo scorso 14 maggio con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola. Il cantante, che si è classificato secondo nel circuito Canto del talent di Canale 5, ha fatto un bilancio del suo percorso nella trasmissione in una lunga intervista a FqMagazine. Nel corso dei mesi trascorsi nella casetta di22, Wax è stato spesso criticato per via del suo carattere e del suo modo di reagire ai pareri di giornalisti e giudici. Tuttavia, è riuscito a raccogliere anche molti consensi dal pubblico, che in lui ha saputo cogliere il lato più sensibile della sua. Per questo motivo Wax è stato uno degli allievi più chiacchierati del talent, mettendo talvolta in ombra gli altri partecipanti. Lui stesso ha ammesso di ...