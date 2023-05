Amadeus festeggia un record con Giovanna Civitillo | cosa farà dopo Affari Tuoi

(Di domenica 28 maggio 2023)i risultati dadel Festival di Sanremo e gli ascolti sempre ottimi de I Soliti Ignoti - Il Ritorno, oraè riuscito a compiere un miracolo con. Il famoso e storico gioco dei pacchi aveva chiuso nel 2017,la conduzione di Flavio Insinna, a causa di un grosso calo di share e telespettatori e, a parte alcune puntate in prima serata, era sparito dal palinsesto Rai. Nessuno aveva più avuto il coraggio di riproporlo in tv fino ad. I dati parlano chiaro: ogni sera conquista una media di quattro milioni di spettatori e circa il 23% di share. Cifre che si allineano a quelle de I Soliti Ignoti e che riescono a insediare il tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia....

Al Banoi suoi ottant'anni in compagnia di tutta la famiglia: un momento imbarazzante che riprende ... Quando a partecipato come ospite speciale al festival di Sanremo,gli ha fatto ...Al Banogli 80 anni con un super show all' Arena di Verona . Insieme a lui, sul palco, ovviamente ... Ascolti Tv 23 maggio 2023, oltre 5 milioni per. Al Bano vince la prima serata Al ...Oggi, 20 maggio, Albano Carrisi , sempre e per sempre Al Bano ,il suo ottantesimo ... Chi vedrebbe al posto di, una volta terminato il suo mandato "Massimo Ranieri: ha il mestiere,...

Amadeus festeggia un record con Giovanna Civitillo: cosa farà dopo ... Tvpertutti

Alessia Marcuzzi a 51 anni sembra vivere una seconda giovinezza. Sempre sorridente e piena di brio, è incontenibile sui social ed ha celebrato un compleanno molto importante, che le sta particolarment ...