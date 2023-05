Alternanza scuola-lavoro | ecco come cambia | arrivano docente coordinatore e nuovi obblighi per le imprese

(Di domenica 28 maggio 2023) Modifiche in arrivo per l'(Pcto) nel prossimo anno scolastico,annunciato dai ministri dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e del, Marina Calderone. L'articolo .

Estensione delle tutele Inail per alunni e docenti e un'- lavoro più coerente con il percorso di studi e gli sbocchi lavorativi dopo il diploma. Sono i principali obiettivi fissati in previsione del prossimo anno scolastico nel Decreto ...... perchè sennò non realizza a pieno i suoi obiettivi, a dispetto di chi a sinistra ritiene non sia importante introdurre la cultura del lavoro a"."L'- lavoro è fondamentale", ...Infine, il ministro ha sottolineato l'importanza dell'- lavoro, definendola fondamentale per l'esperienza formativa degli studenti. Valditara ha concluso affermando che l'...

Alternanza scuola-lavoro, ecco come cambia dal prossimo anno Il Sole 24 ORE

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nega che il Governo Meloni stia tagliando risorse alla scuola: prendendo parola alla scuola di formazione politica della Lega a Milano, il n ...Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha recentemente sottolineato l'importanza di trovare risorse per valorizzare gli stipendi di tutti i docenti.