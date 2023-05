(Di domenica 28 maggio 2023) Dopo 11 anni, è di nuovo podio a Monaco per Fernando. Non c'è stato niente da fare contro Max Verstappen , ma lo spagnolo è statossimo a gestire un complicatissimo giro con le slick dopo ...

SERGIO PEREZ - VOTO 5 Partire ultimo a Monaco non èfacile, lui smarca la gomma ''morbida'' al ... VEDI ANCHE F1 GP Monaco 2023, Gara: Verstappen più forte della pioggia,e Ocon sul podio ...Fernando8 Aston Martin 4 : Saremmo voluti essere nel box dello spagnolo per vedere e ... Non ne vabene una. Calimero. Lewis Hamilton (Mercedes) 7 : la zampata del campione c'è sempre: ...

Alonso: "Mai avuta una vera opportunità, bravi tutti a restare in pista" Autosprint.it

Dominio di Max Verstappen e della Red Bull-Honda nel GP di Monaco. Potrebbe sembrare una passeggiata quella compiuta dal pilota olandese, e in effetti lo è stata per gran parte della gara, ...Lo spagnolo ha spiegato le intenzioni del team di giocarsi la gara sulla distanza e non al via, ma è mancata l'opportunità per merito di Verstappen ...