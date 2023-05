Alluvione | più di un italiano su 4 incolpa la regione Caos Emilia Romagna | non solo cambiamenti climatici

È probabile che dal rischio dirispetto alle il valore delle proprietà a prezzo basso sarà maggiormente penalizzato proprietà a prezzoelevato. "Sebbene il rischio disia ...... uno dei centri colpiti dall'per aiutare concretamente, con beni di prima necessità, le persone in difficoltà. 'Tutti uniti siamoforti. Grazie a chi è venuto questa mattina presto a ...Gli importi previsti al mese sono di 400 euro per nuclei famigliari composti da una sola persona, 500 euro per 2 persone, 700 per 3, 800 per 4 e 900 per nuclei di 5 opersone. Contributo che ...

In Emilia Romagna 30mila lavoratori agricoli colpiti da alluvione: Più ... Fanpage.it