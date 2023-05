Allarme a Peschiera | paura per il nuovo assalto di immigrati il 2 giugno

... che ha quindi dato l'. - - > Leggi Anche Pedofilia, prof di religione arrestato a Tivoli ... Leggi Anche Molestie sessuali a ragazze sul treno da(Verona) a Milano, inchiesta archiviata ......a casa i genitori hanno lanciato l'sia contattando le forze dell'ordine che attraverso i social. Nella serata di ieri il lieto fine: Yordi è stata rintracciata dai carabinieri a...... domenica 14 maggio, lungo la strada regionale 11 sul territorio didel Garda . Un ... Immediato l'e sul posto si sono portati i soccorsi, due ambulanze , elicottero , vigili del ...

Allarme a Peschiera del Garda: paura per il nuovo assalto di giovani ... ilGiornale.it

Il primo cittadino del Comune gardesano spiega che è pronto il piano d'azione per evitare il ripetersi della giornata di follia vista nel 2022. Coinvolte anche le Prefetture e le Questure di Milano, B ...Riunione del Comitato per la Sicurezza in vista del 2 giugno dopo il caso dell’anno scorso con risse, accoltellamenti e aggressioni sessuali ...