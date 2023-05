Alla Lega Navale Italiana di Salerno partono i Campus Estivi 2023

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStanno per partire i, sette settimane di vela (in collaborazione con i Canottieri Irno), canoa e canottaggio per ragazzi dai 7 ai 13 anni. Una grande opportunità per chi è già appassionato di uno di questi sport oppure per chi semplicemente vorrebbe praticarlo. Sicuramente un modo per imparare divertendosi, fare amicizie nuove, e chissà, magari scoprire la passione per uno di questi sport da poter seguire anche dopo le vacanze estive. Isono organizzati dal 12 giugno al 28 luglio con la formula settimanale della “full immersion”, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:30 presso la sede delladial Porto Masuccio Salernitano (Piazza della Concordia). I ragazzi ...

... che chiedevagiunta guidata da Beppe Sala di non dotare il corpo di polizia locale di queste pistole. Il documento viene approvato a larga maggioranza (con i voti contrari die Forza ...Un passo d'entrata convincente, ma nei play off non puoi mai illuderti: incarti la sconfitta come farà Sassari per trovare domani sera in gara due (diretta tv dalle ore 21 perchènostra...San Tommasoprofondamente la questione del governo di Dio sulla creazionecreazione stessa, al fatto che Dio è creatore. La creazione implica sempre questi tre aspetti: 1) l'atto ...

Zelensky alla Lega Araba ISPI

L'annuncio di Candiano (Fondazione avvocati ex foro di Corigliano-Rossano): «Il presidio calabrese in testa tra quelli indicati per la riapertura» ...Nelle due regioni a statuto speciale ci sarà il primo turno in più di 160 comuni tra cui Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani ...