Affrontare il cambiamento climatico richiede azioni immediate e coordinate

(Di domenica 28 maggio 2023) di Francesco Galeazzi La regione Emilia-Romagna è stata recentemente colpita da una serie di inondcatastrofiche che hanno scosso le comunità locali, agendo come triste richiamo sulla questione dele la gestione delle emergenze. Il fatto di aver causato danni considerevoli ha messo in evidenza la necessità urgente dile sfide che il riscaldamento globale ci pone davanti, con la necessità di adottare misure efficaci per proteggere le persone, le proprietà e l’ambiente naturale. Pur essendo le inondun evento naturale ricorrente, non possiamo ignorare il fatto che fenomeni di questo tipo, ultimamente sempre più frequenti e sempre di più ampia portata, siano causate dalle attività dell’uomo. Come evidenziato dalla comunità scientifica, il ...