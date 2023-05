AEW Double or Nothing 2023 – Preview

(Di domenica 28 maggio 2023) Buongiorno a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle pagine del nostro sito. Quest’oggi ci concentreremo suor, il prossimo pay per view targato All Elite Wrestling che si terrà nella splendida cornice della T-Mobile Arena di Las Vegas, Nevada. Da parte di Paolo Ascolese, buona lettura a tutti. i i TAG TEAM MATCH FTR (c) vs Jeff Jarrett & Jay Lethal (w/Karen Jarret, Sonjey Dutt & Satnam Singh) for the AEW World Tag Team Championship La AEW è stata molto abile a creare il beneficio del dubbio aggiungendo la componente Mark Briscoe al match. Nonostante ciò l’esisto appare scontato, gli FTR non possono perdere alla prima difesa in pay per view del loro secondo regno titolato ed in più Mark Briscoe non effettuerà mai un turn heel. Mi aspetto una ...

Cambia un match per AEW Double or Nothing Tuttowrestling

