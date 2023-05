Accadde oggi | 28 maggio 585 a C | l’epica eclissi solare prevista da Talete di Mileto

(Di domenica 28 maggio 2023) Il 28585 a.C., in Asia Minore un’fu causa dell’improvvisa fine di una battaglia, quando gli eserciti belligeranti rimossero le armi e dichiararono una tregua. Le tavolette d’argilla babilonesi avevano già registrato un fenomeno simile in Ugarit nel 1375 … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Il 28 maggio 1937, a Berlino, il Deutsche Arbeitsfront - "Fronte tedesco del lavoro", il sindacato unico nazista - fondò una nuova azienda automobilistica, la futura Volkswagen . L'...1953: Nasce a Richmond, in VIrginia, USA, Arthur Morgan "Arto" Lindsay, chitarrista, cantante e compositore sperimentale, già nella band no wave dei DNA. Avanti TAGS 28 maggio , John Fogerty , Mick ...Strage in piazza della Loggia, pilota sfugge alla difesa aerea e atterra sulla Piazza Rossa. 1606 - Per una discussione su un fallo nel gioco della pallacorda il pittore Caravaggio viene ...

Accadde oggi - Mourinho: "Impossibile acquistare De Rossi, lui e Totti sono la Roma". Bruno Conti:... Voce Giallo Rossa

La notizia arriva agli ex partecipanti, che commentano l'accaduto: "Siamo sconvolti, senza parole". E il popolo del web si commuove con loro.1798 – Una forte scossa di terremoto, alle ore 13:10, colpisce Siena provocando alcune vittime e ingenti danni a molti edifici della città 1805 – Milano: Napoleone viene incoronato re d’Italia nel Duo ...