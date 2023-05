(Di domenica 28 maggio 2023) ... il duello trae Milan è anche fuori dal campo PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+oggi a 4,99/mese Milan: ...

Al suo taccuino italianoancora qualche spunta. Voce 'gol pesanti alle big di Serie A': Inter, Napoli, Roma, Lazio. Juve Ripassare. In due stagioni Olivierha abituato i tifosi rossoneri a reti speciali, che ...Nequalcuno di importante, dagli ultimi posti in Champions a quelli salvezza. Anche se l'... E il Milan Anche in questo caso Maldini non vuole confermare Origi, con Ibra verso l'addio e...Spera in un'altra sera magica Olivier, dopo la tripletta dello scorso turno contro la ... Alla formazione di Inzaghi, reduce dalla conquista della Coppa Italia di mercoledì,un solo punto ...

A Giroud manca solo lo scalpo della Juve: caccia al gol per la Champions La Gazzetta dello Sport

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Al suo taccuino italiano manca ancora qualche spunta. Voce “gol pesanti alle big di Serie A”: Inter, N ...Su Gazzetta: "Milan, l'occasione". Milan, un punto ed è Champions. Pioli: « giudizi solo alla fine». I rossoneri qualificati se non perdono a Torino ...