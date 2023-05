(Di domenica 28 maggio 2023) Martedì intanto è atteso in Romagna il capoo stato Mattarella su Tg. La7.it - Trattori e idrovore di agricoltori e imprenditori locali a, nel ravennate, in ...

Trattori e idrovore di agricoltori e imprenditori locali a, nel ravennate, in moto senza sosta, oggi è una domenica di lavoro in unacontro il tempo per far scendere il livello dell'acqua tra le campagne e nei quartieri del paese ancora ...Scatta laai vaccini aper il rischio sanitario dovuto all'acqua stagnante . La melma nera composta da fango, rifiuti, scarichi fognari e liquami animali ricopre ancora buona parte del comune ...LE VACCINAZIONI Intanto prosegue laalle vaccinazioni contro il tetano. Ieri mattina, 280 ... altre cento sono state effettuate a partire dalle 13 adove i cittadini si erano riversati ...

A Conselice corsa contro il tempo per far scendere il livello dell'acqua TGLA7

Un lavoro incessante dei vigili del fuoco con gli abitanti i volontari della protezione civile e gli agricoltori ...Puzza d’acqua «merza», marcia, in dialetto romagnolo. Da ieri la sentono distintamente anche gli abitanti di Ravenna. Quello stesso odore nauseabondo che attanaglia i ...